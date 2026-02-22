بعيدًا عن الجدل… منى زكي توضّح سبب ابتعادها عن منصات التواصل

دبي - فريق التحرير: كشفت الممثلة المصرّية، منى زكي، سبب غيابها عن منصّات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن صمتها خيار واعٍ ينبع من قناعتها بأن “ليس كل ما يُقال يستحق التعليق” وأن توقيت الكلمة قد يكون أحيانًا أهم من الكلمة نفسها.

وأوضحت منى أنها لا تميل إلى كثرة الكلام أو الدخول في جدالات على السوشال ميديا، مشددةً على أن الصمت أحيانًا يكون موقفًا متعمدًا ومسؤولي، وأن التفاعل الدائم ليس شرطًا للحضور أو التأثير.

وعن معايير اختيار أعمالها الفنية، كشفت منى، في لقاء إذاعة مع برنامج “الكلمة”، عبر إذاعة NRJ Egypt، أن نظرتها تطورت مع الوقت؛ ففي بداياتها كانت تولي النص أهمية قصوى، بينما أصبحت الآن تولي اهتمامًا أكبر لرؤية المخرج، معتبرة أن الإخراج هو حجر الأساس الذي يحوّل الكلمات إلى تجربة درامية متكاملة ويمنح الشخصيات أبعادًا إنسانية حقيقية.

على الصعيد الشخصي، أشادت منى، بدور والدها في تشكيل وعيها الشخصي والمهني، معتبرةً نصائحه “الكلمة الأهم” في حياتها.

كما استذكرت عددًا من الكُتّاب الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ الدراما، مثل وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة، مشيرة إلى أن بعض “الّلزمات” أصبحت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي، لكنها ترى أن الالتزام بالنص ورؤية العمل المتكاملة أهم في الدراما والسينما اليوم.

نذكر ان منى زكي، تغيب عن الموسم الدرامي الحالي، وآخر أعمالها على صعيد السينما فيلم “الست”، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والذي يوثق سيرة حياة السيدة أم كلثوم.