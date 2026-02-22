بقرار من توروب.. “شوبير” يحمي عرين الأهلي أمام سموحة

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على منح الفرصة للحارس مصطفى شوبير للمشاركة أساسياً في مواجهة سموحة المرتقبة، والمقرر إقامتها غداً الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي قرار توروب في إطار سياسة “التدوير” التي يتبعها الجهاز الفني بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وذلك للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية لكلا الحارسين، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها “شوبير” كلما طُلب منه سد الفراغ، والخبرة الكبيرة التي يمتلكها القائد الشناوي.

وكان محمد الشناوي قد تولى حماية العرين في اللقاء الماضي أمام الجونة، والذي انتهى بفوز “المارد الأحمر” بهدف نظيف، ليقرر توروب العودة للدفع بشوبير غداً لمواصلة سياسة النفس الطويل في ظل تلاحم المباريات.

بطاقة المباراة: