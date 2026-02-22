شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تستعرض بــ”غوائش” ذهبية فاخرة وتعلق: (بوبار بس)

نشرت الفنانة السودانية, الشابة أفراح عصام, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثارت به أعجاب متابعيها من الجنس اللطيف. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن حسناء الفن السوداني, ظهرت وهي تستعرض بغوائش ذهبية فاخرة, كان تلبسها على يدها. وأرفقت أفراح الشعب, مع المقطع أغنية للفنان محمد حسن قيقم, وكتبت على الفيديو الذي حاز على إعجاب مئات المتابعين: (بوبار بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

