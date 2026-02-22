انت الان تتابع خبر توجيهات من السوداني تخص تداول الكبريت داخلياً وخارجياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً لتعزيز فرص استثمار الكبريت لغرض التصدير، ورفد موازنة الدولة بموارد إضافية تسهم في توسعة الاقتصاد غير النفطي، بحضور وزيري النفط والصناعة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين"، مبينا ان "السوداني استمع الى عرض شامل عن واقع توفر مادة الكبريت، وباقي المعادن التي يمكن تصديرها، والى خارطة من الاجراءات المتخذة في هذا الشأن، تضمنت مقدار الكميات وأنواعها، إضافة الى الاسعار المعتمدة وفقًا للنشرة العالمية".

وأضاف انه "تابع الجهود المبذولة من قبل شركة تسويق النفط العراقية/سومو، في مجال التصدير وتوقيع العقود والعمل مع شركات الخدمات المختصة لتجميع الكبريت وتهيئته في مخازن خاصة معدّة لتصدير المواد الأولية، إضافة الى متابعة الاجازات الاستثمارية المحلية الممنوحة، ومقدار الحاجة الداخلية للمنتجات المعنية".

ووجه "بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات معنية، بالاضافة الى الاجهزة الأمنية لتقديم دراسة متكاملة حول موضوع استهلاك مادة الكبريت والصناعات المحلية الداخلة فيها".

كما وجه أيضا "الأجهزة الامنية بمتابعة تداول الكبريت داخلياً وخارجياً، من أجل تحقيق اعلى درجات الدقة في تداول الكميات، وتعزيز الصادرات".

