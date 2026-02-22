تراجع سهم شركة Bitdeer بنسبة 17% بعد طرح سندات دين بقيمة 300 مليون دولار

تام شمس - الأحد 22 فبراير 2026 09:35 مساءً - تعرّضت أسهم شركة Bitdeer Technologies Group لضغوط يوم الخميس بعد إعلان شركة تعدين بيتكوين وبنية الذكاء الاصطناعي عن طرح سندات دين قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار.

وأوضحت Bitdeer أنها تعتزم طرح سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة اسمية تبلغ 300 مليون دولار، مع منح المشترين خيار شراء ما يصل إلى 45 مليون دولار إضافية ضمن طرح خاص.

ويُعد هذا ثاني طرح لسندات قابلة للتحويل تقوم به الشركة، بعد طرح بقيمة 150 مليون دولار في أبريل 2024، والذي أعقبه تراجع في السهم بنسبة 18%.

وتُعد السندات الأولية القابلة للتحويل قروضًا يمكن للمستثمرين تحويلها إلى أسهم عادية في الشركة المُصدِرة، ويتمتع حاملوها بأولوية على حاملي الديون الأخرى في حال إفلاس الشركة.

ومن المقرر تسوية السندات الجديدة في عام 2032، وهي التزامات أولية غير مضمونة تُدفع فوائدها نصف سنويًا، ويمكن تحويلها إلى نقد أو أسهم أو مزيج من الاثنين.

وتخطط Bitdeer لاستخدام عائدات الطرح في توسيع مراكز البيانات، وتعزيز خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، وتطوير أجهزة تعدين العملات الرقمية، إضافة إلى أغراض عامة للشركة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة، ولديها مراكز بيانات في الولايات المتحدة والنرويج وبوتان.

سهم Bitdeer يهبط 17% بعد الطرح

أنهى سهم Bitdeer المُرمز (BTDR) تداولات الخميس منخفضًا بنسبة 17.38% عند 7.94 دولارات، وتراجع بشكل طفيف في التداولات اللاحقة إلى 7.89 دولارات.

ويُعد السهم منخفضًا حاليًا بنحو 29% منذ بداية العام، وبنحو 70% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق في يناير 2025 عند حوالي 26 دولارًا.

تراجع سهم Bitdeer بنسبة 17% يوم الخميس إلى أدنى مستوى له منذ أبريل. المصدر: Google Finance

وغالبًا ما تضغط السندات القابلة للتحويل على سعر السهم، إذ يأخذ المستثمرون في الحسبان مخاطر التخفيف المحتمل لملكية الأسهم في حال ارتفاع السعر وتحويل حاملي السندات ديونهم إلى أسهم، ما يزيد عدد الأسهم المتداولة.

استخدام معاملات “الحد الأقصى” لتخفيف أثر التخفيف

كما تنفذ Bitdeer طرحًا مباشرًا مسجلًا للأسهم بالتزامن مع خطة لإعادة شراء جزء من سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في 2029.

وتعتزم الشركة استخدام ما يُعرف بمعاملات “capped call”، وهي أدوات مشتقة تُستخدم عادةً عند إصدار سندات قابلة للتحويل بهدف الحد من أثر التخفيف، إلا أن ذلك لم يمنع سهمها من التراجع.