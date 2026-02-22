صحيفة: حرب وشيكة ضد إيران واحتمالات انفجار الجبهة الشمالية والضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تتراكم الإشارات الميدانية والسياسية حول تسريع الولايات المتحدة استعداداتها لشن هجوم عسكري واسع النطاق على إيران، حيث تظهر إسرائيل كشريك فعلي وأساسي في هذه الخطط وليس مجرد طرف ثانوي.

ووفقاً لتقديرات استراتيجية، فإن القرار النهائي بيد الرئيس الأمريكي ترامب، الذي حدد مهلة زمنية قصيرة قبل التحرك، بالتزامن مع وصول تعزيزات بحرية ضخمة تشمل حاملة الطائرات 'جيرالد فورد' إلى المنطقة.

وعلى الجبهة الشمالية، تشير تقديرات مصادر أمنية إلى أن حزب الله قد يجد نفسه مضطراً للمشاركة في هذه المواجهة رغم الضربات القاسية التي تلقاها سابقاً.

وتضغط طهران على القيادة الحالية للحزب لتفعيل ترسانته الصاروخية المتبقية، في حين يراقب الجيش الإسرائيلي التحركات على الحدود اللبنانية محذراً من رد مدمر قد يستهدف بيروت والبقاع في حال خرق قواعد الاشتباك الحالية.

أما في الداخل الفلسطيني، فيسود قلق من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان ، في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق وتفكك اجتماعي ناتج عن انقطاع الرواتب ووقف تحويل أموال الضرائب.

وتفيد مصادر بأن الأجهزة الأمنية سجلت قفزة هائلة في معدلات الجريمة والاعتقالات الجنائية، مما يجعل الساحة مهيأة للاشتعال كبادرة تضامن إقليمي أو نتيجة للضغط المعيشي المتزايد.

المصدر : وكالات - صحيفة القدس