تعليق عمليات مطارات في موسكو إثر هجمات

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) أن أربعة ⁠مطارات في العاصمة الروسية موسكو علّقت ​الرحلات الجوية، مساء ​اليوم ‌الأحد، وذلك إثر هجمات بطائرات مسيرة ذكر رئيس بلدية العاصمة المدينة أن ‌الدفاعات الجوية صدتها.

وأضافت الهيئة ‌أن مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي أوقفت عملياتها ​أكثر من مرة في حين استأنف مطار شيريميتيفو عملياته المعتادة.

وقال سيرغي ‌سوبيانين رئيس بلدية ​موسكو، في عدد من المنشورات عبر تطبيق "تلغرام"، إنه جرى ​اعتراض ‌أو ⁠تدمير ‌20 ‌طائرة مسيرة أوكرانية كانت ⁠في طريقها إلى موسكو بدءا ​من الساعة الثالثة مساء تقريبا (1200 بتوقيت جرينتش).