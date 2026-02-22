اخبار العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تعليق عمليات مطارات في موسكو إثر هجمات
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) أن أربعة ⁠مطارات في العاصمة الروسية موسكو علّقت ​الرحلات الجوية، مساء ​اليوم ‌الأحد، وذلك إثر هجمات بطائرات مسيرة ذكر رئيس بلدية العاصمة المدينة أن ‌الدفاعات الجوية صدتها.
وأضافت الهيئة ‌أن مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي أوقفت عملياتها ​أكثر من مرة في حين استأنف مطار شيريميتيفو عملياته المعتادة.
وقال سيرغي ‌سوبيانين رئيس بلدية ​موسكو، في عدد من المنشورات عبر تطبيق "تلغرام"، إنه جرى ​اعتراض ‌أو ⁠تدمير ‌20 ‌طائرة مسيرة أوكرانية كانت ⁠في طريقها إلى موسكو بدءا ​من الساعة الثالثة مساء تقريبا (1200 بتوقيت جرينتش).

