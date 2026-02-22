انت الان تتابع خبر المالكي: نؤمن بعراق منفتح مع شركات رصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تدوينة على منصة X وتابعتها الخليج 365، ان "مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا ووطننا العراق، تفرض علينا السعي وتكريس الخبرات لتصحيح وتقوية مسار العملية السياسية"، لافتا الى "اننا نؤمن بعراق ديمقراطي مدني منفتح على الشراكات الدولية الرصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تعود علينا العلاقات الاقتصادية معها لإحداث ثورة في توسيع وتعميق البنى التحتية والتعليم وتطوير الخدمات والطاقة".

وتابع ان "هويتنا عراقية خالصة تستند إلى إرادة شعبنا العراقي"، لافتا الى ان "قرارنا ينبع من مصلحة شعبنا اولا وان يدنا ممدودة للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي لما فيه شعوب دول المنطقة والعالم".

