ويتكوف: جولة جديدة مرتقبة من المحادثات حول أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن أمله في أن تعقد  جولة جديدة من المحادثات حول أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، والتي من شأنها أن تفضي لاحقا إلى عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال ويتكوف، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "نحن متفائلون، أنا وجاريد كوشنر، بأننا قدمنا بعض المقترحات على الطاولة أمام الجانبين، من شأنها أن تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تفضي إلى عقد قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وقد تتحول في مرحلة ما إلى قمة ثلاثية تضم الرئيس الأميركي.  وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تظهر "بعض الأخبار الجيدة" بشأن تسوية النزاع الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة. 

