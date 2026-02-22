باكستان.. هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين و5 مسلحين

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام أباد (الاتحاد)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أن جنديين وخمسة مسلحين لقوا مصرعهم خلال هجوم استهدف موكباً أمنياً في مدينة بانو التابعة لإقليم خيبر بختون خوا جنوبي البلاد.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش، نقله تلفزيون سما الباكستاني، أن «مجموعة من المسلحين الإرهابيين استهدفت موكباً لقوات الأمن كان ينفّذ عملية بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر إرهابية، من بينهم انتحاري». وأوضح البيان أن قوات الجيش تمكّنت من اعتراض مسلح كان يقود سيارة مفخخة، وإحباط مخطط قال إنه كان يستهدف مدنيين وعناصر من قوات إنفاذ القانون في مدينة بانو. وأضاف أن قوات الأمن حدّدت موقع المسلحين واشتبكت معهم في تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتلهم.

وأشار البيان إلى أن المهاجمين أقدموا في «خطوة يائسة» على تفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل مقدّم وجندي من أفراد الجيش، إضافة إلى سقوط خمسة من المسلحين خلال العملية.