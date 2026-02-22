عون: إسرائيل تستهدف إفشال تثبيت الاستقرار في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل، أمس الأول، من البر والبحر، مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبراً أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل عملاً عدائياً لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول والصديقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد لبنان.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله، إن هذه الغارات تمثل انتهاكاً جديدا لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكرا لإرادة المجتمع الدولي، لا سيما قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته». وجدد دعوة الدول الراعية للاستقرار في المنطقة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فورا، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر.

وشنّت إسرائيل غارات تعد الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر 2024، إذ استهدفت مناطق وادي البقاع شرق لبنان، ما أودى بحياة 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.