5 دول أوروبية تطلق برنامجاً مشتركاً للدفاع الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - وارسو (وكالات)

أعلنت خمس دول أوروبية برنامج جديد لإنتاج أنظمة دفاع جوي منخفضة التكلفة وطائرات بدون طيار باستخدام الخبرة الأوكرانية التي اكتسبتها خلال السنوات الأربع الماضية من الحرب. وتأتي المبادرة من الدول الخمس، وهي: فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، كواحدة من الجهود الأوروبية العديدة لتعزيز الدفاع على طول حدودها، مثل «جدار الطائرات المسيرة» مع روسيا وأوكرانيا لتحسين عملية اكتشاف، وتتبع واعتراض الطائرات المسيرة التي تنتهك المجال الجوي الأوروبي.

وتعمل بولندا بالفعل مع أوكرانيا على تكنولوجيا الطائرات المسيرة في برامج تدريب عسكري مشتركة ومشروعات التصنيع. وقد تم السعي لبذل هذه الجهود بسبب سلسلة من الحوادث التي تم فيها اختبار حدود أوروبا ومطاراتها بواسطة طائرات مسيرة.

وقال لوك بولارد، وزير الدولة لشؤون الجاهزية الدفاعية والصناعة البريطاني: «تعمل المملكة المتحدة وشركاؤنا في مجموعة الخمس على تكثيف الاستثمار معاً في الجيل القادم من أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة ذاتية التحكم لتعزيز درع الناتو».

وأضاف: «لدينا بعض من أفضل المعدات على الكوكب بأكمله لإسقاط التهديدات الجوية، والمشكلة هي أن نكون فعالين في إسقاط الصواريخ منخفضة التكلفة نسبياً والطائرات المسيرة، وغيرها من التهديدات التي تواجهنا، نحن بحاجة للتأكد من أن تكون تكلفة الدفاع ملائمة لتكلفة التهديدات.

في الأثناء، دعا رئيس كتلة الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي المعروفة باسم «حزب الشعب الأوروبي»، مانفريد فيبر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تكثيف الجهود داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك.

وقال مانفريد فيبر، المنتمي إلى الحزب الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس في شتوتجارت: «كنا دائماً أقوياء عندما تعلق الأمر بالقيادة التاريخية، والآن هذه القيادة التاريخية مطلوبة أيضاً في مجال الدفاع».

وكان ميرتس قد أعلن خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، أنه يتعين بدافع المصلحة الذاتية «إقامة ركيزة أوروبية قوية قائمة بذاتها» داخل حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقال فيبر: إنه إذا جرى بالفعل تحقيق هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي، «فسينفق الأوروبيون 6.4 تريليون يورو على الدفاع خلال عشرة أعوام»، مضيفاً أنه عندها سيتم إنفاق أموال بقدر ما تنفقه الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه بدلاً من التخطيط العسكري الوطني الحالي، ينبغي الشروع في تخطيط عسكري أوروبي يعتمد على القدرات المشتركة.