العراق.. السوداني يدعو لتشكيل حكومة تكمل المسار التنموي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة قادرة على إكمال المسار التنموي والاقتصادي والخدمي في البلاد.
وأكد السوداني، خلال استقباله أعضاء في البرلمان العراقي، على "أهمية التكامل في المساعي والخطوات بين السلطة التنفيذية ونظيرتها التشريعية"، حسب بيان للحكومة العراقية.
كما دعا إلى "أهمية مواقف القوى السياسية الوطنية الداعمة لإكمال الاستحقاقات ضمن السقوف الزمنية المطلوبة".
وينتظر العراق تقديم مرشح لشغل منصب رئيس جديد للبلاد إلى البرلمان.
كما تسعى الكتل البرلمانية إلى تقديم مرشح لتشكيل الحكومة، بشكل يضمن للعراق الأمن والاستقرار. 

