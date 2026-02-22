وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات الشهادة السودانية

أعلن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، د. التهامي الزين، أن يوم 13 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية في كافة الولايات الآمنة والمراكز المعتمدة، مشدداً على أن الدولة السودانية، بكافة أجهزتها، تضع هذا الاستحقاق الوطني في قمة أولوياتها.

وأكد الوزير أن الترتيبات الفنية واللوجستية قد اكتملت تماماً، مشيراً إلى أن الامتحانات تمثل استحقاقاً تعليمياً أساسياً. كما شدد الاجتماع الموسع، الذي ضم مدير عام قوات الشرطة ووزير التربية والتعليم، على إحكام التنسيق اللوجستي لضمان وصول «الطرود» إلى كافة الولايات في توقيت واحد.

ونبّه الوزير إلى وجود غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة لرصد أي محاولات للتشويش أو بثّ الشائعات، مع توعّد قانوني حازم لكل من يحاول المساس بصدقية وأمن الشهادة السودانية التي تمثل أمناً قومياً للبلاد.