تكنولوجيا: ChatGPT 5.3 Codex يتسبب في مسح كامل القرص الصلب بسبب خطأ برمجي بسيط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يكتسب أسلوب Vibecoding شعبية متزايدة بين المطورين، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة إذا تم تنفيذ الكود الناتج دون التحقق منه. ويبرز حادث حديث كيف يمكن لخطأ نحوي صغير أن يؤدي إلى عواقب كارثية.

فقد كان من المفترض أن يقوم مساعد برمجي معتمد على الذكاء الاصطناعي بتنظيف مجلدات Python المؤقتة المسماة “pycache” عبر سكريبت محدد، لكن الكود الخاطئ قام عن غير قصد بمسح القرص الصلب بالكامل، وفقًا لتقرير مستخدم على Reddit.

تعود أسباب فقدان البيانات إلى تداخل غير موفق بين سكريبت خاطئ وانخفاض قدرة Windows PowerShell وسطر الأوامر التقليدي على التعامل مع الأخطاء. فقد نفذ السكريبت أمر “rmdir” القديم عبر سطر الأوامر وحاول استخدام الشرطة المائلة العكسية () للهروب من علامات الاقتباس، بينما كان من المفترض في PowerShell استخدام العلامة ` (backtick).

وتسبب هذا الخلط في تفسير سطر الأوامر للشرطة المائلة العكسية كمسار مطلق إلى جذر القرص الحالي، ومع إضافة خيارات الحذف دون تأكيد، أدى ذلك إلى مسح كامل للقرص.

يسلط هذا الحادث الضوء على خطورة الاعتماد الأعمى على الكود الناتج عن الذكاء الاصطناعي، كما يكشف عن هشاشة سطر أوامر Windows. فحتى خطأ صغير في طريقة الهروب من الأحرف يمكن أن يتحول إلى أمر حذف كارثي لكامل الدليل الجذري دون أي آليات أمان إضافية.

ويُعدّ استخدام أوامر PowerShell الأصلية أكثر أمانًا، حيث تتعامل مع المسارات بشكل أكثر موثوقية وتمنع مثل هذه الأخطاء الكارثية عند الانتقال بين مستويات المفسر المختلفة. ومع ذلك، يظل من الممكن تنفيذ أوامر بسيطة تؤدي إلى مسح كامل للقرص إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

