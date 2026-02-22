تكنولوجيا: OpenAI تستعد لإطلاق سماعة ذكية بكاميرا مدمجة وسعر مرتفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ استحوذت شركة OpenAI على شركة التصميم التي أسسها المصمم السابق في أبل جوني آيف، تصاعدت التكهنات حول نوع الجهاز الذي سيخرج من هذا التعاون، خاصة أنه سيمثل أول دخول فعلي للشركة إلى عالم العتاد.

في البداية، أشارت تسريبات إلى تطوير قلم ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ثم تحوّل الحديث إلى سماعات أذن ذكية.

غير أن تقارير حديثة كشفت عن عمل الشركة على ثلاثة أجهزة مختلفة تشمل جهازًا قابلًا للارتداء يشبه الدبوس، ونظارات ذكية، بالإضافة إلى سماعة ذكية قد تكون أول منتج يرى النور.

وبحسب المصادر، يعمل فريق يضم أكثر من 200 شخص على هذه المشاريع. ويُقال إن السماعة الذكية ستتراوح أسعارها بين 200 و300 دولار، مع تزويدها بكاميرا مدمجة. والأكثر إثارة للجدل أن الجهاز قد لا يعتمد على كلمة تنبيه تقليدية، بل سيكون في حالة استماع دائم لفهم السياق المحيط به، ما يثير تساؤلات بشأن الخصوصية.

وتشير المعلومات كذلك إلى إمكانية دمج آلية مصادقة مشابهة لتقنية Face ID، وربما دعم عمليات الشراء عبر التعرف على المستخدم.

أما من ناحية الإطلاق، فلا يُتوقع طرح السماعة في الأسواق خلال عام 2026، إذ تستهدف الشركة موعدًا أقرب إلى 2027. وعلى أن تتبعها النظارات الذكية في 2028، بينما لا يزال موعد إطلاق جهاز الدبوس غير محدد حتى الآن.

