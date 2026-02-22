تكنولوجيا: يتفوق هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا على هاتف آيفون 17 برو ماكس بشكل غير مسبوق في أحدث اختبار Geekbench 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث جولة من تسريبات الأداء لهاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا، يبدو أن الهاتف الرائد القادم قد تمكن من تحقيق أعلى درجاته حتى الآن، متغلبا على هاتف أبل آيفون 17 برو ماكس بنسبة تصل إلى 20 بالمائة في الاختبارات متعددة النواة. يفصلنا أقل من أسبوع عن إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا، مما يجعل اختبارات جيك بنش 6 المتعددة التي تم تسريبها مؤخرا أقل إثارة للدهشة. في الدفعة الأخيرة، يبدو أن هاتف إس 26 ألترا المدعوم بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس قد حقق أعلى درجاته حتى الآن.

مع درجة هائلة متعددة النواة تبلغ 11738 ودرجة أحادية النواة تبلغ 3852، تمكن هاتف جالاكسي إس 26 ألترا من التقدم على منافسه اللدود، هاتف آيفون 17 برو ماكس المدعوم بمعالج أبل إيه 19 برو بنسبة هائلة تبلغ 19.36 بالمائة. درجة النواة الأحادية، كما هو متوقع، مطابقة تقريبا للدرجات التي سجلها معالج إيه 19 برو.

إس 26 ألترا: معالج سنابدراجون 8 إيليت لجالاكسي مكسور السرعة يستعرض عضلاته بوضوح

من الواضح أيضا أن درجات هاتف إس 26 ألترا أعلى من العديد من الأجهزة الأخرى المدعومة بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس، ويرجع ذلك إلى استخدام متغير فور جالاكسي الأسرع من النظام على الشريحة والذي سيتم تزويده بنوى أداء تحقق سرعات معززة أعلى. مقارنة بهاتف جالاكسي إس 25 ألترا للعام الماضي، فإن التحسينات مثيرة للإعجاب بنفس القدر، حيث تصل إلى 24 بالمائة و 33 بالمائة أسرع في درجات النواة الأحادية والمتعددة على التوالي.

من المقرر إطلاق هاتف جالاكسي إس 26 ألترا في 25 فبراير إلى جانب سماعات جالاكسي بادز وجالاكسي بادز برو الجديدة، مما يزيد من حدة المنافسة مع هواتف آيفون 17 برو وبيكسل 10 برو المتاح حاليا بسعر 1099 دولارا على أمازون. وكما صرحت غالبية المسربين الموثوقين، من المتوقع أن يتم تزويد هاتف إس 26 ألترا بالنظام على الشريحة المذكور أعلاه، وشاشة خصوصية جديدة ستثني المتطفلين، وبطارية تصل سعتها إلى 5200 مللي أمبير في الساعة، وتحسينات متواضعة على الكاميرا.