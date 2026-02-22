محدث: لبنان: 6 شهداء و25 جريحا في غارات إسرائيلية على مخيم عين الحلوة والبقاع

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخصان وأصيب آخرون مساء اليوم، الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، فيما استشهد 6 أشخاص وأصيب 25 على الأقل في غارات استهدفت منطقة البقاع شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن "الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ستة شهداء وأكثر من 25 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محلة الشعرة عند سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، فيما استهدفت غارة مبنى بالقرب من "مؤسسة القرض الحسن" على طريق رياق – بعلبك ما أدى إلى تسويته بالأرض. كما استهدفت غارتان سهلي بلدتي قصرنبا وتمنين التحتا غرب بعلبك؛ بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، عن شهيدين جراء الغارة الإسرائيلية على حي حطين.

وأفادت مصادر من حماس بأن المبنى المستهدف عبارة عن مقر للقوة الأمنية المشتركة وليس مقرا لحماس؛ بحسب ما نقل عنها "التلفزيون العربي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم الموقع بادعاء استخدامه كمقر من قبل عناصر حماس في المخيم. كما ادعى أن المقر استخدم لتنفيذ عمليات ضد قواته داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تدريبات هدفت إلى دفع وتطوير مخططات مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل.

