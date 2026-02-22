إنشاء 50 ملعبا.. "فيفا" يُطلق خطة شاملة لإعادة إحياء كرة القدم في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومجلس السلام، مساء الخميس، اتفاق شراكة تاريخي لتأمين مصادر الاستثمار بنشاط من القادة والمؤسسات على مستوى العالم لتسخير قوة كرة القدم في سبيل دعم مسار التعافي والاستقرار والتنمية على الطويل البعيد في المناطق المُتضرّرة من النزاعات.

وجاء الاتفاق الذي وقّعه رئيس FIFA جياني إنفانتينو وعضو المجلس التنفيذي للجنة السلام في غزة ياكير غاباي، والممثّل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث بهدف وضع إطار لبناء منظومة كروية متكاملة على المدى البعيد، وتقديم بنية تحتية من الطراز العالمي، مع إطلاق برامج مجتمعية مهيكلة وفق هياكل محدَّدة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة في غزة بفلسطين.

وقال رئيس الـ "فيفا" جياني إنفانتينو عقب مراسم التوقيع التي أقيمت في مقر معهد دونالد ج. ترامب للسلام بالولايات المتحدة "وقّع FIFA ومجلس السلام اليوم اتفاقية شراكة تاريخية، والتي سوف تُعزّز التمويل في كرة القدم، لغرض المساعدة في عملية التعافي في أكثر أماكن النزاع احتياجاً."

وأضاف "يريد FIFA أن يشارك في لعبتنا أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم وأن يستفيدوا من الفرص التي تُتيحها. ذلك أن كرة القدم تُقّرب بين الناس وتساهم في عالم يعمه الازدهار والتعليم والمساواة والسلام أكثر فأكثر. معاً، ومن خلال دعم مجلس السلام، سيقود FIFA هذه الشراكة والتي سوف تُحقّق أثر ملموس في كل مرحلة."

وتهدف المرحلة الأولى من هذا التعاون إلى تقديم برنامج شامل للتعافي بقطاع غزة، يجمع بين إعادة البناء المادي والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، إذ يتضمّن مخطط البنية التحتية إنشاء 50 ملعباً مصغراً ضمن مبادرة FIFA Arena بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، وخمسة ملاعب بالحجم الكامل في مناطق متعددة، وأكاديمية حديثة ضمن شبكة أكاديميات FIFA، وملعب وطني جديد بسعة 20 ألف مقعد.

وإضافةً إلى الجانب المتعلق بالبناء، يُعطي البرنامج الأولوية لخلق فرص العمل وصقل مهارات القوى العاملة ومشارَكة الشباب وإنشاء دوريات منظمة للفتيات والفتيان والانخراط المجتمعي وتحفيز النشاط التجاري المحلي، علماً أن إطار التنفيذ يتوزع على أربع مراحل:

المرحلة الأولى | الإنعاش الاجتماعي (من 3 إلى 6 أشهر) إقامة 50 ملعباً مصغراً ضمن مبادرة FIFA Arena، لإحداث مساحات لعب آمنة وفي المتناول، وسوف يشمل ذلك برنامج Football for Schools من FIFA، وتوزيع مُعدات وأنشطة مُمنهجة لفئة البراعم.

المرحلة الثانية | بنية تحتية احترافية (12 شهراً) إنشاء خمسة ملاعب بالحجم الكامل لإتاحة تأسيس أندية محلية مهيكلة وتعزيز مسارات كرة القدم المُمنهجة.

المرحلة الثالثة | أكاديمية FIFA (من 18 إلى 36 شهراً) إنشاء مركز تميز يجمع بين رياضة النخبة والتعليم والإقامة، إذ ستدعم الأكاديمية اكتشاف المواهب والمسارات الاحترافية وفرص العمل لذوي المهارات.

المرحلة الرابعة | الملعب الوطني (من 18 إلى 36 شهراً) بناء ملعب وطني بسعة 20 ألف مقعد قادر على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية وتعزيز الهوية الوطنية وإيجاد مصادر إيرادات تجارية، مع العمل على جعله ركيزة مستدامة للتماسك المجتمعي.

المصدر : موقع FIFA