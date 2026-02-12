شكرا لقرائتكم خبر كأس السعودية 2026: "رياضة النبلاء" تجذب أنظار العالم نحو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الرياض صدارتها في جذب أنظار العالم نحو المملكة، والمنطقة العربية بأكملها، كوجهة سياحية ورياضية وترفيهية رائدة، عبر تنوع فعالياتها وأنشطتها وتجاربها المختلفة، حيث تعود من جديد لتؤكد صدارتها للمشهد الرياضي العالمي باستضافة النسخة السابعة من "كأس السعودية" للفروسية، خلال يومي 13 و14 فبراير الجاري، والذي يعد ظاهرة ثقافية وترفيهية كبرى تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل، بجوائز مالية هي الأضخم عالمياً، والتي تتجاوز 38.1 مليون دولار.

ولا يقتصر "كأس السعودية" الذي يقام في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، على كونه سباقًا عالميًا تتنافس فيه نخبة الخيول والفرسان والمُلاّك من قارات العالم كافة بجوائز مالية غير مسبوقة، بل تحوّل إلى حدث احتفالي شامل يعكس رؤية المملكة في صناعة الفعاليات الكبرى، ويعزز من جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية نابضة بالحياة.

ففي الوقت الذي تشهد فيه الرياض هذه الأيام نشاطا سياحيا ملحوظا، يتزامن مع برنامج "شتاء السعودية"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "حيّ الشتاء"، تأتي سباقات "كأس السعودية" لتمنح الزوار تجربة متكاملة تضم فعاليات عائلية، وعروضًا حية، وتجارب ترفيهية وثقافية تناسب جميع الأعمار، من عروض الموسيقى والفنون الأدائية، إلى مناطق مخصصة للأطفال والعائلات، وتجارب ضيافة فاخرة، ومطابخ عالمية ومحلية تعكس تنوع المشهد الثقافي السعودي.

كما تتيح الفعاليات المصاحبة للجمهور فرصة الاقتراب من عالم الفروسية، والتعرف على تاريخ الخيل العربية الأصيلة، وأساليب تدريبها، وقيم الفروسية المرتبطة بها، والتي تعرف برياضة النبلاء، وذلك في مزيج يجمع بين الترفيه والثقافة والاحتفاء بالتراث.

ما يميز "كأس السعودية 2026" هو تحوله إلى مهرجان وطني يُبرز الهوية السعودية بأبهى صورها، حيث نجحت المملكة في جعل هذا الحدث محركاً رئيسياً للجذب السياحي، تتناغم فيه الفعاليات لتقدم تجربة ثقافية وترفيهية ورياضية ثرية للزوار؛ بدءًا من الاحتفاء بالتراث عبر التزام الحضور بالملبوسات والأزياء السعودية التراثية التي جرت التقاليد على ارتدائها في جميع مناطق المملكة، في مشهد يحول الميدان إلى منصة أزياء عالمية تحتفي بالهوية الوطنية، ومرورا بالعروض الحية والفنون الأدائية واللوحات الفلكلورية التي تعكس ثراء الفن السعودي، من العرضة السعودية إلى الفنون الشعبية المتنوعة، مما يضفي أجواءً احتفالية ساحرة، وحتى الفعاليات العائلية والمناطق الترفيهية للأطفال، ومنصات التذوق التي تقدم أشهر أطباق المطبخ السعودي والقهوة السعودية.

ويأتي "كأس السعودية" ليعيد التأكيد على أن الجزيرة العربية متمثلة في المملكة، هي الموطن الأول للخيل العربية الأصيلة. ومن خلال استضافة النسخة الـ41 من المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل بالتزامن مع الكأس، ترسخ المملكة مكانتها في رسم مستقبل هذه الرياضة عالمياً، عبر لغة الفروسية النبيلة.

مع تدفق آلاف السياح الدوليين والإعلاميين، يشهد قطاع السياحة والضيافة والنقل في الرياض انتعاشاً كبيراً، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز السياحة الرياضية وتنوع مصادر الدخل. ويساهم الحدث في تسليط الضوء على الرياض كعاصمة حيوية قادرة على استضافة أضخم المناسبات العالمية بكفاءة واحترافية عالية.

فمن بين وجهات برنامج شتاء السعودية 2026، والتي تشمل 8 وجهات رئيسية ونوعية هي الرياض والدرعية وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل، لازالت الرياض تمثل الوجهة النابضة بالحياة على مدار العام، عبر العديد من الفعاليات العالمية المتنوعة.

وتعكس وجهات برنامج شتاء السعودية ما تتمتع به المملكة من تنوع كبير يعبّر عن جغرافيتها الممتدة، وعن ثقافتها وتاريخها وأجوائها المتنوعة، حيث يتضمن البرنامج أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد عن 600 عرض خاص، يساهم فيه أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، يقدمون من خلاله منتجات مبتكرة وتجارب نوعية تثري خيارات السياح وتؤكد مكانة المملكة ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.

