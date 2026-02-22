ولا يوم من أيامك يا معلم رجب.. مى عمر تستعيد ذكريات «إش إش»

أشعلت الفنانة مى عمر مواقع التواصل بعدما نشرت صورة تجمعها بـ«رجب الجريتلي» من مسلسل إش إش، الذى جسّد بطولته ماجد المصرى.

وعلقت قائلة: «ولا يوم من أيامك ولا يوم من أيامك يا معلم رجب… كنت عايشة ملكة متوجة».

اللافت أن الصورة جاءت بالتزامن مع عرض مسلسلها الحالى الست موناليزا، الذى تعيش خلاله أزمات زوجية وضغوطًا مختلفة تمامًا عن حياة «إش إش»، ما فتح باب المقارنات بين العملين.

مسلسل «الست موناليزا» بطولة مى عمر وأحمد مجدى، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: محمود عزب، وفاء عامر، شيماء سيف، وجورى بكر، ويتم عرضه على شاشة MBC مصر فى رمضان 2026.

المصري اليوم