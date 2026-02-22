موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي 2026-02-23 - 10:00 PM إيفرتون - - مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق “البريميرليج” مساء غدٍ الإثنين صوب ملعب “هيل ديكينسون”، حيث يسدل الستار على منافسات الجولة السابعة والعشرين بمواجهة نارية تجمع بين إيفرتون وضيفه مانشستر يونايتد، في لقاء يرفع شعار “لا بديل عن الفوز” لكلا الفريقين.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يمر بأفضل فتراته الفنية هذا الموسم، محتلاً المركز الخامس برصيد 45 نقطة. ويسعى رفاق المتألق “بريان مبيومو” – هداف الفريق بـ 9 أهداف – إلى حصد النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبي ومواصلة سلسلة الانتصارات، حيث نجح الفريق في الفوز بـ 4 من آخر 5 مواجهات له في الدوري.

على الجانب الآخر، يطمح إيفرتون (صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة) في استعادة نغمة الانتصارات بعد كبوة مانشستر سيتي. ويعول “التوفيز” على القوة البدنية لمهاجمهم “ثيرنو باري” لضرب دفاعات اليونايتد وتكرار سيناريو تفوق الدور الأول، طمعاً في الاقتراب أكثر من المقاعد الأوروبية.

بطاقة المباراة

التفاصيل المعلومات المناسبة الجولة 27 – الدوري الإنجليزي الممتاز طرفي اللقاء إيفرتون × مانشستر يونايتد الملعب هيل ديكينسون القناة الناقلة beIN SPORTS (الناقل الحصري) أبرز الغيابات تابعوا التحديثات عبر موقعنا

أرقام قبل المواجهة

مانشستر يونايتد: خاض 26 مباراة (12 فوز، 9 تعادل، 5 هزائم).

إيفرتون: يمتلك ثاني أقوى هجوم في فرق وسط الجدول، وشهدت مبارياته الأخيرة تسجيلاً متبادلاً للأهداف (BTTS).

ومن خلال موقعنا كورة 365، يمكنك متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة، مع تغطية شاملة لكافة التفاصيل، والتبديلات، والأهداف فور حدوثها، لتكون في قلب الحدث أينما كنت.