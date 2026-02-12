ليفربول يعود بانتصار ثمين من معقل سندرلاند في الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز صعب وهام خارج دياره على حساب مضيفه سندرلاند بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدين “الريدز” بهذا الفوز لقائدهم فيرجيل فان دايك الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل شهد بعض المفاجآت التكتيكية من المدرب أرني سلوت، حيث دفع بالياباني “واتارو إندو” في مركز الظهير الأيمن بصفة استثنائية، بينما قاد كودي جاكبو وفيرتز الخط الهجومي.

الشوط الأول: صمود الدفاعات

شهد الشوط الأول أداءً متوسطاً من الجانبين، حيث غلبت الحيطة الدفاعية على أسلوب لعب سندرلاند “القطط السوداء”. وكانت أبرز محاولات ليفربول عن طريق النجم الألماني فلوريان فيرتز، الذي هدد المرمى مرتين؛ الأولى بتسديدة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها الحارس، والثانية بكرة زاحفة ارتطمت بالقائم، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني: فان دايك يفك الشفرة

في الشوط الثاني، كثف ليفربول ضغطه الهجومي، وفي الدقيقة 61، نجح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في ارتقاء مثالي لتحويل ركلة ركنية برأسية قوية سكنت شباك سندرلاند، معلناً عن هدف التقدم للضيوف.

تفاصيل المباراة المعلومات النتيجة سندرلاند 0 – 1 ليفربول مسجل الأهداف فيرجيل فان دايك (د 61) المسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (2025-2026) الملعب ستاديوم أوف لايت

إصابات وتبديلات تكتيكية

تعرض ليفربول لضربة قوية خلال الشوط الثاني بإصابة لاعبه الياباني واتارو إندو، الذي لم يستطع استكمال اللقاء وغادر الملعب على “نقالة” طبية، ليحل محله جو غوميز. كما دفع أرني سلوت باللاعب كيرتس جونز بدلاً من كودي جاكبو لتنشيط وسط الملعب والحفاظ على التقدم في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز، حصد ليفربول ثلاث نقاط غالية في مسيرته نحو المنافسة على لقب البريميرليج، مستفيداً من صلابة دفاعه واستغلاله للكرات الثابتة، بينما تجمد رصيد سندرلاند الذي حاول العودة للمباراة في الدقائق الأخيرة دون جدوى.