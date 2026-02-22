شاهد بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة.. تفاصيل خروج “البرهان” من القيادة: تم استخدام “قارب” لتمويه العدو وطائرة صافات صغيرة نقلت قائد الجيش لكرري

كشف العميد, طبيب طارق الهادي كجاب, تفاصيل خروج قائد الجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, من القيادة العامة, بعد حصار فرضت مليشيا الدعم السريع, في مطلع الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج “كجاب”, في بث مباشر عبر إحدى منصاته حكى فيه التفاصيل الخاصة بخروج البرهان, رداً على مزاعم قائد المليشيا الذي قال في حديث له أن قوات أجنبية ساهمت في خروج قائد الجيش.

وقال العميد طارق الهادي, أن الجيش نفذ عملية محكمة في إخراج قائد من القيادة عبر تمويه العدو بقارب صغير بالنيل كان يقوده نقيب بحري, استشهد بعد أن أطلقت عليه المليشيا وابل من الرصاص.

وذكر “كجاب”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن البرهان, تم نقله عبر طائرة “صافات” صغيرة أقلته للمنطقة العسكرية بكرري, في اليوم الذي فاجأ فيه الجنود بظهوره فجراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)