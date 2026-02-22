تكنولوجيا: جوجل تتخذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات بعد كشف كود الاستغلال علنًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 18 فبراير 2026، أصدرت جوجل تحديثًا جديدًا لقناة الاستقرار في كروم على سطح المكتب، مما رفع إصدار Chrome إلى 145.0.7632.109/110 على ويندوز وماك، و144.0.7559.109 على لينكس، مع طرح تدريجي يُتوقع أن يستمر خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وسجل إصدار 18 فبراير لسطح المكتب إصلاح ثلاث ثغرات أمنية إضافية، مستقلة عن CVE-2026-2441، وهي:

CVE-2026-2648 (عالية): تجاوز في مخزن الذاكرة المؤقت في PDFium

CVE-2026-2649 (عالية): تجاوز في الأعداد الصحيحة في V8

CVE-2026-2650 (متوسطة): تجاوز في مخزن الذاكرة المؤقت في Media

كما قامت جوجل بتحديث قناة الاستقرار الممتدة لنظامي ويندوز وماك إلى الإصدار 144.0.7559.220 في نفس التاريخ، مع طرح تدريجي مشابه.

وعلى صعيد الأجهزة المحمولة، أطلقت جوجل أيضًا تحديثات كروم 145 لكل من أندرويد وiOS:

أندرويد: Chrome 145 (145.0.7632.109) عبر متجر Google Play

iOS: Chrome Stable 145 (145.0.7632.108) عبر App Store

وأشارت جوجل إلى أن تحديثات أندرويد تحتوي على نفس الإصلاحات الأمنية الموجودة في إصدارات سطح المكتب، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

أدرجت CISA ثغرة CVE-2026-2441 في كتالوج Known Exploited Vulnerabilities مع موعد نهائي للتحديث في 10 مارس 2026، مع وجوب تطبيق التخفيفات حسب تعليمات البائع أو التوقف عن الاستخدام إذا لم تتوفر التخفيفات.

كما أعلنت CISA عن الإضافة رسميًا في تحديث جماعي، وتم تحديث سجل NVD ليشمل مرجعًا لكود PoC منشور علنًا.

المصدر