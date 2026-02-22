الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - فجر خامس رمضان.. انسيابية لافتة في صحن المطاف رغم كثافة الطائفين

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” قبيل فجر خامس أيام شهر رمضان المبارك، امتلاء صحن المطاف في المسجد الحرام بجموع الطائفين والمعتمرين الذين توافدوا لأداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والسكينة، مع انسيابية تامة في حركة الحشود رغم الكثافة العالية.

وبيّن المقطع انتظام حركة الطائفين داخل صحن المطاف، وانسيابهم في مسارات الطواف دون تعثر، ما يعكس فاعلية الخطط التنظيمية والميدانية التي تنفذها الجهات الأمنية والخدمية العاملة في المسجد الحرام، لضمان إدارة الحشود بكفاءة عالية، وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لأداء المناسك.

وتتولى منظومة متكاملة من القطاعات المعنية والكوادر البشرية العمل على مدار الساعة، بتنسيق عال وتكامل بين مختلف الجهات، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال خطط تشغيلية دقيقة لإدارة الحشود، تركز على تنظيم الدخول والخروج، وتوجيه الحركة داخل صحن المطاف، بما يضمن تحقيق معايير مرتفعة من الأمن والسلامة للمعتمرين والمصلين طوال الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتيسير أداء المناسك خلال موسم رمضان، وسط متابعة ميدانية وتنظيم متواصل للحشود.