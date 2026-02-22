الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - الملك وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا بذكرى الاستقلال ويؤكدان عمق العلاقات الودية

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود برقية تهنئة إلى فخامة سيريل ايرول ملكيادس تشارلز الحاكم العام لـسانت لوسيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربًا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن تمنياته بأن تحقق سانت لوسيا المزيد من النجاحات على مختلف الأصعدة، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير المشترك، مؤكدًا حرص المملكة على توطيد روابط التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المناسبات الوطنية.

كما بعث الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الحاكم العام لسانت لوسيا، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا بالعلاقات الودية التي تجمع البلدين.

وتأتي هذه البرقيات امتدادًا لنهج المملكة في تعزيز حضورها الدبلوماسي وتأكيد عمق علاقاتها الدولية، عبر تبادل التهاني في المناسبات الوطنية، بما يعكس اهتمام القيادة بتعزيز جسور التواصل مع مختلف الدول، ودعم أطر التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.