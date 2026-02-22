فهد العجلان: يوم التأسيس قراءة في استقرار الدولة وتحولها إلى قوة تنموية متكاملة

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - أكد فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان واخوانه أن الاحتفاء بيوم التأسيس يمثل قراءة في تاريخ الاستقرار الذي مكّن المملكة من صياغة عقد تنموي فريد، تجلى بوضوح في مسارات التطوير العمراني وجودة الحياة، وكرّس نموذجًا تنمويًا يرتكز على الاستدامة والتنافسية.

وأوضح أن قطاع الإسكان شهد تحولًا من مفهوم التملك المادي إلى تعزيز البعد الإنساني والسكينة، معتبرًا أن القفزات في نسب تملك المساكن تعكس قوة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية، مشيرًا إلى أن المملكة تتعامل مع القطاع الصناعي كخيار استراتيجي يدعم التنوع الاقتصادي، بالتوازي مع توسع جغرافي عزز موقعها كمركز عالمي للإمداد، ومؤكدًا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المدن الذكية وسلاسل الإمداد يبرهن على تسارع الخطى نحو ترسيخ التنافسية في الاقتصاد الرقمي وتحويل السياحة إلى صناعة متكاملة تستثمر في التراث الوطني.

وأضاف أن قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بربط الحاضر بجذور التأسيس عزز وعي الأجيال بصلابة الكيان، فيما يمضي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود عبر هندسة الرؤية الوطنية نحو تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وعمرانية غير مسبوقة، مطوعًا التكنولوجيا والابتكار لخدمة رفاهية المواطن وتعزيز المكانة الدولية للمملكة.

وأشار العجلان إلى أن الربط بين جذور الدولة واقتصاد المستقبل يجسد فلسفة تنموية متكاملة تتجاوز حدود المناسبة التاريخية إلى إبراز المنجزات الاقتصادية والعمرانية والتقنية، مؤكدًا أن التكامل بين التوسع الجغرافي وجودة الخدمات وتطوير البنية التحتية يظل ركيزة لاستمرار المملكة واحةً للأمن والاستثمار والازدهار.