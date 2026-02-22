الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - عبدالله العثيم يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس ويؤكد الاعتزاز بجذور الدولة الراسخة

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وإلى سمو الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية وإرثها الممتد لأكثر من ثلاثة قرون.

وأوضح العثيم أن الاحتفاء بيوم التأسيس يعكس حرص القيادة على إبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، وترسيخ ارتباط المواطنين بقادتهم الذين أسهموا في صناعة مجد الوطن وتعزيز مكانته، مشيرًا إلى أن مسيرة الدولة المباركة انطلقت منذ نشأتها الأولى على يد الامام محمد بن سعود في 22 فبراير 1727م، وصولًا إلى عهد مؤسس الدولة الحديثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود الذي أرسى دعائم الوحدة والأمن والاستقرار، ثم واصل أبناؤه الملوك مسيرة البناء والتنمية حتى العهد الزاهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يشهد تحولات تنموية شاملة في مختلف المجالات.

وأضاف أن يوم التأسيس سيظل مناسبة خالدة في ذاكرة المواطنين وعنوانًا للفخر بالهوية الوطنية، واستحضارًا لمسيرة وطن حقق مكانة سياسية واقتصادية متقدمة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية استلهام هذه الذكرى لمواصلة العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة، واختتم تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ويوفق قيادتها لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه.