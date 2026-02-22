تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يختبر ميزة جديدة لجدولة الرسائل وإرسالها تلقائيًا داخل الدردشات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل تطبيق WhatsApp حاليًا على تطوير ميزة جديدة قد تتيح لجميع المستخدمين جدولة الرسائل وإرسالها تلقائيًا داخل الدردشات، سواء كانت فردية أو جماعية، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى توسيع أدوات التحكم في المحادثات.

جاء الكشف عن هذه الميزة عبر فريق WABetaInfo، الذي رصدها داخل النسخة التجريبية 26.7.10.72 من WhatsApp على نظام iOS. وتشير المعلومات إلى أن الميزة قد تحمل اسم Scheduled Messages.

ستسمح هذه الخاصية للمستخدم بكتابة الرسالة أولًا، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين لإرسالها تلقائيًا لاحقًا، دون الحاجة إلى العودة للتطبيق في الموعد المحدد. وبهذه الطريقة، سيتمكن المستخدم من تنظيم رسائله مسبقًا بسهولة أكبر.

علاوة على ذلك، ستظهر الرسائل المجدولة في قسم مخصص يحمل اسم Scheduled Messages داخل صفحة معلومات الدردشة، حيث يمكن حذفها أو تعديلها قبل موعد إرسالها.

ورغم أن اللقطة المسربة استعرضت الميزة داخل دردشة جماعية، لا توجد مؤشرات على منع استخدامها في الدردشات الفردية، ما يرجّح دعمها لكلا النوعين.

في المقابل، لا تزال الميزة قيد التطوير، ولم تُطرح حتى لمستخدمي النسخة التجريبية حتى الآن. لذلك، لا يوجد تأكيد رسمي بشأن موعد إطلاقها، كما تبقى احتمالية تغيير الخطط قائمة في أي وقت.

المصدر