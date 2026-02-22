تحذير متجدد من التفحيط وغرامات تصل إلى 60 ألف ريال لحماية الأرواح والممتلكات

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - جدّدت الادارة العامة للمرور تحذيرها من ممارسة «التفحيط»، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد من أخطر المخالفات المرورية لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لسلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطرق، فضلًا عن ما يسببه من أضرار جسيمة للممتلكات العامة والخاصة، في وقت تكثف فيه الجهات المختصة جهودها لتعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات المتهورة.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي أن التفحيط يُصنف مخالفة مرورية جسيمة تستوجب عقوبات رادعة، مبينة أن الغرامة المالية المقررة تبدأ من 20 ألف ريال وتصل في حدها الأعلى إلى 60 ألف ريال، وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرورية المعتمدة، في إطار الحرص على ردع المخالفين والحد من تكرار هذه الممارسات التي تشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة.

وشددت الإدارة على أن الطرق العامة وُجدت لخدمة التنقل الآمن وقضاء الحاجات اليومية، وليست ساحات للاستعراض أو ممارسة سلوكيات تعرض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أهمية الالتزام بقواعد السير واحترام الأنظمة المرورية بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة على الطرق وتقليل معدلات الحوادث والإصابات.

ويأتي هذا التحذير ضمن جهود مستمرة لرفع الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة، إذ تؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالأنظمة لا يقتصر على تجنب العقوبات فحسب، بل يمثل مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الأرواح وصون الممتلكات وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا واستقرارًا في مختلف مناطق المملكة.