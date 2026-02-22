وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي توزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - وزارة الشؤون الإسلامية باشرت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، ممثّلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى موريتانيا، تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في الثالث من رمضان 1447هـ، وذلك خلال حفل أُقيم في مقر السفارة بالعاصمة نواكشوط، بحضور رسمي وإعلامي.

وشهد الحفل حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، ومعالي رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية السعودية أحمدي حمادي، ورئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب ولد المعلوم، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الإعلامية والاجتماعية، في إطار التأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الإنسانية.

وبلغت كمية التمور المخصصة للبرنامج 25 طنًا يستفيد منها نحو 100 ألف شخص، فيما يستفيد من برنامج تفطير الصائمين أكثر من 10 آلاف شخص، حيث يُنفذ البرنامجان بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المناطق، بما يعزز كفاءة التوزيع وتحقيق الأثر المستهدف.

وأكد السفير الرقابي أن هذه البرامج تجسد عناية القيادة بخدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على دعم الأشقاء في موريتانيا خلال شهر رمضان، وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين الشعوب، ويأتي تنفيذ البرنامجين ضمن منظومة البرامج الرمضانية التي تنفذها الوزارة في عدد من دول العالم تأكيدًا لرسالة المملكة الإنسانية ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين.