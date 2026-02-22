انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين المسيحيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل وفد كتلة الإرادة المسيحية (صويانا) في مجلس النواب، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آخر المستجدات السياسية، والجهود المستمرة التي تبذلها القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".وتابع البيان، أن "اللقاء تناول عدداً من الملفات المتعلقة بالمكون المسيحي، ومنها تعزيز مستوى الخدمات في مناطقهم، ولاسيما في سهل نينوى، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين هناك وتحسين واقعهم المعيشي".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "اعتزازه الكبير بالمكون المسيحي، بوصفه إحدى الركائز الأساسية في المجتمع العراقي"، مشيراً إلى "دوره البارز عبر مختلف المحطات السياسية والثقافية والاجتماعية في تاريخ البلاد، وأكد حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين المسيحيين والارتقاء بمستوى الخدمات في مناطقهم، بما يعزز حضورهم الوطني ويكرّس قيم التنوع والتعايش".

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد "حرصهم، بصفتهم كتلة نيابية، على دعم مسار الدولة، والمساهمة الفاعلة في تشريع القوانين التي تعزز جهود الحكومة في البناء والتنمية، بما يرسخ الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين".

