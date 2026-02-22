كتاب «كانوا يعرفون الكثير عن الأطباق الطائرة»، صدر عام ١٩٥٦ من تأليف الكاتب المتخصص فى الظواهر الخارقة للطبيعة «جراى باركر»، بعد أول كتاب يزعم أن «رجالاً يرتدون ملابس سوداء» كانوا يتسترون على وجود الأطباق الطائرة.

آنَ للدكتور «وسيم السيسى» أن يمد رجليه، وقد ظهرت الأطباق الطائرة فى سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وكان رجال يرتدون ملابس سوداء يتسترون عليها. إذ فجأة، تحدث بالأطباق الطائرة علانية اثنان من الرؤساء الأمريكان، (باراك أوباما، دونالد ترامب) وكلاهما عادة يكذب الآخر ويحنق عليه، ولكنهما دون اتفاق أجمعا على وجود الأطباق الطائرة، والزائرين من عوالم أخرى.

قبل هذا التوكيد الرئاسى، كان يؤمن بالظاهرة اثنان ذاع صيتهما، عالميا «ريموند أ. بالمر» Raymond A. Palmer المعروف بـ«مخترع الأطباق الطائرة»، وهو من أشهر الناشرين والمؤلفين الذين روجوا لهذا المفهوم فى الأربعينيات من القرن الماضى، حيث نشر تقارير حول مركبات غريبة فى مجلته «قصص مذهلة» Amazing Stories.

ومصريا، الدكتور وسيم السيسى الذى يعتقد بظهور الأطباق الطائرة ويكاد يجزم أن طبقا طائرا حط فوق بيته فى ضاحية المعادى وتحدث مع الفضائيين بلغة الإشارة. يقطع السيسى، بأن الحديث عن الأطباق الطائرة ليس خيالًا فدائرة المعارف البريطانية وثّقته، وهناك قضية رُفعت فى الولايات المتحدة ضد وكالة الأمن الأمريكية اعترف خلالها رئيس الوكالة بامتلاكه ٢٣٩ وثيقة تخص الأطباق الطائرة، وجاء فى حيثيات الحكم أن الوكالة يحق لها حجب هذه المعلومات لأن نشرها يضر بمصالح أمريكا. لو حلم الدكتور وسيم بتوكيد أمريكى على المستوى الرئاسى ما تحصل عليه، كفاه الرئيس الأمريكى الأسبق «باراك أوباما» مؤنة التدليل على صحة نظريته، أجاب أوباما عن سؤال حول وجود كائنات فضائية بالقول: «إنهم موجودون، لكننى لم أرهم»، وبحسب علمه، لا توجد «منشأة تحت الأرض» لإخفاء وجودهم، كما تروّج بعض نظريات المؤامرة. باراك أوباما ليس رئيسا أمريكيا عاديا، بروفسور وصاحب نظرية ولديه مصداقية، وكونه رئيسا سابقا، ما ينطق عن الهوى، يقينا يملك من المعلومات السرية بلغته وقت رئاسته، شغل منصب الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة من ٢٠ يناير ٢٠٠٩ وحتى ٢٠ يناير ٢٠١٧. الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تفاعل مع حديث الأطباق الطائرة، كيف يتحدث أوباما عن الأطباق ويتركه هكذا يغسل صحون العالم، قطع الطريق وقال، إنه سيصدر توجيهًا إلى الوكالات الفيدرالية للشروع فى «تحديد ونشر» الملفات الحكومية المرتبطة بالصحون الطائرة والكائنات الفضائية. ديك المحظوظ يبيض، وديك الدكتور وسيم يبيض ذهبا، وجاءته على طبق من ذهب، الأطباق الطائرة باتت حقيقة، وهناك معلومات سرية، وستنشر لاحقا، تقريبا ما قاله وسيم السيسى «هناك ٢٣٩ وثيقة أمريكية تخص الأطباق الطائرة». لو فعلها ترامب لحسم جدلا استمرّ قرونا والدكتور السيسى يقول بأن الأطباق الطائرة ظهرت فى سماء المصريين القدماء.

ترامب يرفد هوليوود Hollywood المركز التاريخى للسينما الأمريكية بمدد لا ينضب من قصص الفضائيين، ويعيد للأذهان أفلام الرعب والخيال العلمى الكلاسيكى، على شاكلة فيلم «ذا بلوب» (The Blob) الذى أُنتج عام ١٩٥٨، من أوائل وأبرز أفلام الخيال العلمى الأمريكية التى تناولت قصة كائن فضائى (يظهر على نيزك) يلتهم كل ما يواجهه فى طريقه، فضلا وفى الخمسينيات فيلم غزاة من المريخ (١٩٥٣) التى جسدت فكرة غزو الكائنات الفضائية. توجيه ترامب بالإفراج عن الوثائق المحظورة خطوة طال انتظارها منذ عقود، يبدو الرئيس ترامب من هواة أفلام الخيال العلمى، وكتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «نظرًا للاهتمام الواسع الذى أثاره هذا الملف، سأوجه وزير الحرب وكافة الوزارات والجهات المعنية إلى بدء عملية تحديد ونشر الوثائق الحكومية المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والصحون الطائرة». ولم ينس ترامب تكذيب أوباما لكن كما يقولون نفى النفى إثبات ما ذهب لنفيه من حقيقة الأطباق الطائرة، وهو ما ذهب إليه ترامب: «لقد سرّب أوباما معلومات سرية، ولم يكن ينبغى له القيام بذلك».

حمدي رزق – المصري اليوم

