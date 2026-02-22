"الوطني الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأحد.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 9.5 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.