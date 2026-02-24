تكنولوجيا: هاتف HONOR Magic V6 يضع معياراً جديداً لمتانة الهواتف القابلة للطي بفضل حصوله على تصنيفي IP68 وIP69

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يسعدنا أن نشارككم أن متانة هاتف HONOR Magic V6 قد وصلت إلى مستويات جديدة رغم تصميمه فائق النحافة. ومن خلال الجمع بين مواد عالية الأداء وهندسة مبتكرة، يثبت Magic V6 أن النحافة الاستثنائية لا تعني التضحية بالقوة.

ولإثبات ذلك، قمنا بإخضاع الهاتف لتحدي الانزلاق بالحبل (Zipline) — وهو اختبار قاسٍ حيث عمل هاتف Magic V6 كآلية دعم أساسية لحبل الانزلاق، حتى أنه تحمّل وزن شخص أثناء عبوره بحيرة. يمكنكم مشاهدة الفيديو التشويقي.

فيما يلي أبرز الميزات الإضافية لمتانة الجهاز التي تجعل هاتف HONOR Magic V6 معيارًا جديدًا في هذا المجال:

1. تصنيفا IP68 وIP69: يُعد هاتف Magic V6 أول هاتف قابل للطي يحقق مستويي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء حتى الآن.

2. مفصل HONOR Super Steel بقوة 2800 ميجاباسكال: تعتمد البنية الهيكلية للمفصل على مادة HONOR Super Steel بقوة 2800 ميجاباسكال، والتي تُعد أقوى فولاذ خاص تم تقديمه في القطاع التجاري.



3. شاشات مقاومة للخدش والتآكل ومضادة للانعكاس: يتصدر Magic V6 القطاع بأدنى معدل انعكاس (1.5%) وأعلى مقاومة للتآكل. كما تجمع الشاشة الداخلية بين زجاج UTG المتين وطبقات خاصة منخفضة الانعكاس، مما يحافظ على وضوح الرؤية مع توفير مقاومة فائقة للصدمات.

هاتف HONOR Magic V6 ليس مجرد هاتف نحيف، بل هو نجم في متانة الهواتف القابلة للطي. نعتقد أن التحسينات في متانة Magic V6 ستكون محل اهتمام كبير لقرّائكم.