تكنولوجيا: بسمك 6 ملم فقط: شاومي تطلق بنك طاقة لاسلكيا بألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي بنك الطاقة اللاسلكي الخاص بها بسمك 6 ملم بألوان جديدة. تم إطلاق الملحق قبل الموعد المحدد، وهو يشحن هواتف آيفون والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد عبر بطارية مدمجة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة. من المفترض أن تواصل شاومي الطرح العالمي لبنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقدرة 15 واط في المزيد من الأسواق في وقت لاحق من هذا الشهر.

بالأمس، أضافت شاومي أخيرا بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقدرة 15 واط إلى موقعها العالمي. وقبل ذلك بوقت قصير، أشارت الشركة إلى أن الملحق لن يصل إلى أي أسواق أخرى إلا بعد حدث الإطلاق الخاص بها في 28 فبراير. ومع ذلك، فقد أطلقت بهدوء بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقدرة 15 واط في المزيد من البلدان قبل الموعد المحدد.

في البداية، كان بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقدرة 15 واط متاحا حصريا في اليابان قبل أن يصل إلى أستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية في أواخر يناير. ثم أدرجت شاومي الشاحن في المملكة المتحدة قبل إزالته بسرعة. والآن، بدأت الشركة في بيع الملحق في ماليزيا وتايلاند لمنافسة بطارية ماج سيف من أبل والمتاحة حاليا بسعر 79 دولارا على أمازون.

ليس هذا فحسب، بل تلقت كلتا الدولتين بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقدرة 15 واط مع خياري الألوان الجديدين. وللتوضيح، تصف شاومي هذه الألوان بأنها الأسود الجرافيتي والبرتقالي المشع، وكان الفضي الجليدي هو خيار اللون الوحيد الذي كان الملحق متاحا به في السابق.

ومع ذلك، توفر جميع التشطيبات شحنا سلكيا بقدرة 22.5 واط وشحنا لاسلكيا يصل إلى 15 واط مع بطارية مدمجة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة أيضا. قامت شاومي بتسعير بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقدرة 15 واط بمبلغ 2490 بات تايلاندي، أي حوالي 80 دولارا، في تايلاند مع سعر تجزئة مقترح يبلغ 2990 بات تايلاندي، أي حوالي 96 دولارا. وفي الوقت نفسه، وصل نفس الجهاز إلى ماليزيا مقابل 369 رينجت ماليزي، أي حوالي 95 دولارا، مع خصم أولي يخفضه إلى 259 رينجت ماليزي، أي حوالي 67 دولارا.

المصدر: