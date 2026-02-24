تكنولوجيا: اختلاف تواريخ إصدار آيفون 18 وآيفون 18 برو سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 20% في شحنات آيفون 18 عام 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم أبل بتوزيع إصدار هواتف آيفون 18 وآيفون إير 2 وآيفون 18 برو / برو ماكس على فترات متباعدة. ونتيجة لذلك، يُذكر الآن أن إجمالي شحنات سلسلة آيفون 18 لعام 2026 من المقرر أن ينخفض بنسبة 20%. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التأثير المالي لانخفاض الشحنات ضئيلا.

بعد سنوات من إصدار طرازات آيفون الجديدة في النصف الثاني من العام، تفيد التقارير بأن أبل تتبنى جدولا زمنيا جديدا لإصدار سلسلة آيفون 18. ومن المتوقع أن تصدر الشركة هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وآيفون فولد في النصف الثاني من عام 2026، بينما ستؤجل الإصدار الأساسي من آيفون 18 وآيفون إير 2 إلى النصف الأول من عام 2027. ومع ذلك، يُشاع الآن أن هذا الجدول الزمني للإصدار سيؤثر على إجمالي شحنات آيفون 18 في عام 2026.

وفقا لتقرير صادر من كوريا، من المتوقع أن تشحن أبل وحدات أقل من سلسلة آيفون 18 بنسبة 20% في عام 2026 مقارنة بعام 2025. ويرجع هذا في المقام الأول إلى تأجيل شركة كوبرتينو لإطلاق هاتفي آيفون 18 وآيفون إير 2 إلى النصف الأول من عام 2027، واللذين يشكلان حوالي 30% من إجمالي الحجم. وعلى هذا النحو، من المقرر أن يتكبد صانعو المكونات الكوريون، بما في ذلك سامسونج وإل جي، ضربة مالية طفيفة.

تفيد التقارير بأن سامسونج تنتج 60 مليون لوحة أو إل إي دي لهواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وآيفون القابل للطي. ومن المقرر أن تنتج إل جي 40 مليون لوحة أو إل إي دي فقط في عام 2026 لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس. وتعد سامسونج الشركة الوحيدة التي تصنع شاشات أو إل إي دي لهاتف آيفون القابل للطي. يمثل هذا انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بعام 2025، عندما أنتجت سامسونج وإل جي 80 مليونا و 45 مليون لوحة على التوالي.

ومع ذلك، نظرا لأن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس الأعلى سعرا سيصدران في موعدهما، يُقال إن تأثير الإيرادات لانخفاض شحنات آيفون في عام 2026 سيكون ضئيلا. ويساعد في هذا الوضع أيضا إطلاق هاتف آيفون فولد.

آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس سيجلبان ترقيات رئيسية قليلة

عندما يتم إطلاق هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في النصف الثاني من عام 2026، من المتوقع أن يجلبا الهواتف تحسينات رئيسية قليلة فقط على الأجهزة. وتفيد التقارير بأن ترقيات الأجهزة الرئيسية لهاتفي آيفون 18 برو / 18 برو ماكس تتمثل في النظام على الشريحة إيه 20 الجديد، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة، ودايناميك آيلاند أصغر.

لحسن الحظ، هناك فرص كبيرة بأن تبقي أبل على سعر هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس كما هو، مع إعطاء الأولوية لحجم المبيعات على الربح الخالص. يعاني سوق التكنولوجيا الاستهلاكية حاليا بسبب ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ومساحة التخزين. ومن المقرر أن يصبح كل شيء، بدءا من وحدات معالجة الرسومات المكتبية وأجهزة التلفزيون إلى الحواسيب المحمولة، أكثر تكلفة في الأشهر القادمة.

لذلك، سيكون انتصارا كبيرا للمستهلكين إذا قررت أبل بالفعل خفض هوامش الربح للحفاظ على أسعار الإصدار الأساسي من آيفون 18 وآيفون إير 2 وآيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس دون تغيير.

