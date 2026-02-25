الدعم السريع يغتال حيدر نجل موسى هلال

أفادت مصادر محلية بمقتل حيدر، نجل شيخ قبيلة المحاميد موسى هلال، إثر تعرضه لإطلاق نار، في حادثة نُسبت إلى عناصر من قوات الدعم السريع، وفق ما تم تداوله.

ولم تصدر حتى الآن رواية رسمية مفصلة بشأن ملابسات الواقعة أو دوافعها، في وقت تسود فيه حالة من الترقب في الأوساط المحلية بانتظار توضيحات من الجهات المعنية.

ويُعد موسى هلال من أبرز القيادات القبلية في إقليم دارفور، وقد ارتبط اسمه بتطورات المشهد الأمني والسياسي في السودان خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات أمنية متصاعدة تشهدها عدة مناطق، ما يثير مخاوف من تداعيات جديدة على الاستقرار المحلي.

سودافاكس