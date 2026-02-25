شكرا لقرائتكم خبر واحات العلا.. تعدد في المحاصيل يلبي احتياجات رمضان ويحقق الاكتفاء الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل واحات العلا خلال شهر رمضان إحدى أبرز المقومات الزراعية التي تسهم في تنوع الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات الأهالي من المنتجات الطازجة، إذ تحتفي مزارع المحافظة سنويا بمواسمها الزراعية ضمن مبادرة «خيرات العلا»، التي تعد مظلة شاملة للإنتاج الزراعي على مدار العام، وتبرز ثراء الأرض ودور المزارعين في دعم التنمية الاقتصادية من خلال الزراعة، إلى جانب تسليط الضوء على الإرث الثقافي المرتبط بالممارسات الزراعية المتوارثة.

وتجمع «خيرات العلا» مختلف المواسم الزراعية تحت إطار واحد، يعكس التنوع والوفرة التي تتميز بها المحافظة، من خلال عدد من المواسم المتعاقبة تشمل موسم الفواكه الصيفية، وموسم التمور، وموسم البرغرينا التي تعرف كذلك بالبان العربي (اليسر)، وموسم الحمضيات، إضافة إلى موسم العسل، في مشهدٍ زراعي متجدد يعكس استمرارية الإنتاج المحلي، وتنوعه على مدار فصول السنة.

وتشير آخر الإحصائيات لمركز الزراعة بالهيئة إلى أن العلا تعد من أكبر منتجي التمور في المنطقة، حيث تبلغ مساحة مزارع النخيل أكثر من 16 ألف هكتار، ويصل عدد النخيل إلى أكثر من 3 ملايين نخلة، بإنتاج سنوي يتجاوز 116 ألف طن، ويعد تمر البرني من أشهر الأصناف التي تشتهر بها المحافظة.

وتنتج العلا أنواعا متعددة من الحمضيات، حيث تبلغ مساحة مزارعها أكثر من 650 هكتارا، بعدد أشجار يتجاوز 260 ألف شجرة، وبإنتاج سنوي يزيد على 6 آلاف طن، ومن أبرز أصنافها أبو سرة، والترنج، والليمون الحلو.

وفيما يخص المانجو، تبلغ مساحة مزارعها أكثر من 120 هكتارا، بعدد أشجار يصل إلى نحو 50 ألف شجرة، وبإنتاج سنوي يتجاوز ألف طن، ومن أبرز أصنافها الزبدة، والسنارة، والكيت.

وتحتضن واحات العلا كذلك زراعة البان العربي (اليسر)، الذي تعد المحافظة موطنه الأصلي، حيث تبلغ مساحة مزارعه أكثر من 60 هكتارا، بعدد أشجار يتجاوز 53 ألف شجرة، وبإنتاج سنوي يزيد على 130 طنا، إضافة إلى عدد من الفواكه الموسمية، مثل التين، والعنب، والرمان، حيث تبلغ مساحة زراعتها أكثر من 340 هكتارا، بعدد أشجار يتجاوز 139 ألف شجرة، وبإنتاج سنوي يزيد على 3 آلاف طن.

ويأتي هذا التعدد في المحاصيل الزراعية ضمن منظومة إنتاج محلية متكاملة تسهم في تلبية احتياجات الأهالي خلال شهر رمضان، وتوفير منتجات طازجة من المزارع إلى الأسواق، بما يعكس قدرة القطاع الزراعي في العلا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستدامة الإنتاج الغذائي على مدار العام.