شكرا لقرائتكم خبر واجهة أبو عريش.. تجربة سياحية وترفيهية تجمع العائلة والمجتمع في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت وجهة أبو عريش الرمضانية، التي تنفذها أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش، ضمن برامجها الموسمية الرامية إلى تنشيط الحراك السياحي وتقديم خيارات ترفيهية متنوعة خلال شهر رمضان، بحضور محافظ أبو عريش عبده بن محمد مجرشي.

وتقع الواجهة بجوار خزان المياه بالمحافظة في موقع حيوي يشكل نقطة جذب للأهالي والزوار، إذ جرى تهيئتها تزامنا مع انطلاق فعاليات «ليالي أبو عريش الرمضانية» المقامة تحت شعار «تجمعنا الأصالة والبهجة»؛ لتكون مساحة مفتوحة تحتضن الفعاليات الرمضانية في أجواء تجمع بين البهجة والطابع الاجتماعي والأسري، وتقدم تجربة سياحية متكاملة تمزج بين الموروث المحلي والأنشطة الترفيهية الحديثة.

وتضم الواجهة، التي تستقبل زوارها يوميا من الساعة 9:30 مساء حتى 12:30 صباحا، سوقا يشتمل على أركان للمأكولات الشعبية والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، إلى جانب مسرح للفعاليات يقدم عروضا فنية وتراثية ومسابقات تفاعلية تضفي حيوية على الأمسيات الرمضانية.

وتتوزع في الواجهة أركانا تفاعلية للعائلات والأطفال، تشمل أنشطة فنية، وركنا للتصوير، وسفرة الحي التي تستحضر قيم التآلف والتكافل، إضافة إلى بطولات وتحديات رياضية ومسابقات ثقافية تسهم في تنويع الخيارات الترفيهية أمام الزوار.

وأوضح رئيس بلدية أبو عريش المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن هذه الوجهة تأتي ضمن جهود البلدية لتنشيط الحراك السياحي والترفيهي خلال شهر رمضان المبارك، مبينا أن الوجهة الرمضانية شكلت إضافة مميزة للمشهد السياحي والثقافي في المحافظة، وأتاحت لأفراد المجتمع والزوار تجربة ممتعة تجمع بين الأصالة والبهجة الرمضانية.

وعبر عدد من الزوار عن إعجابهم بالفعاليات الرمضانية في الواجهة، مؤكدين أن التجربة أضفت جوا من البهجة وروح الأصالة، وجعلت ليالي أبو عريش الرمضانية واجهة متنافسة وترفيهية خلال الشهر الكريم، ومحطة مميزة للترفيه والتعرف على الموروث الثقافي المحلي.