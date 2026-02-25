اخبار العالم

في الذكرى الرابعة للأزمة.. قادة "السبع" يؤكدون دعمهم الراسخ لأوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • في الذكرى الرابعة للأزمة.. قادة "السبع" يؤكدون دعمهم الراسخ لأوكرانيا 1/2
  • في الذكرى الرابعة للأزمة.. قادة "السبع" يؤكدون دعمهم الراسخ لأوكرانيا 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، مجدداً دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود، في بيان نُشر بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال القادة: "نعبر عن دعمنا المستمر لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق هذه الأهداف من خلال بدء عملية سلام ودعوة الأطراف إلى إجراء محادثات مباشرة. وتلعب أوروبا دوراً رائداً في هذه العملية، بمشاركة شركاء آخرين".
وأضاف البيان: "ندرك أن أوكرانيا وروسيا وحدهما يمكنهما التوصل إلى اتفاق سلام من خلال التفاوض معاً بحسن نية".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا