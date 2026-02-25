واشنطن تأمر بمغادرة موظفين من سفارتها في بيروت

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، أن الخارجية أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى جانب عائلاتهم، في إجراء احترازي مؤقت.

وأوضح المسؤول أن القرار يهدف إلى ضمان سلامة الموظفين، مشددًا على أن الخطوة تأتي في إطار تقييم مستمر للوضع الأمني، ولا تعني إغلاق السفارة أو تعليق عملها بشكل كامل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة التطورات الميدانية بشكل دقيق، ورأت أن من الحكمة في هذه المرحلة تقليص عدد الموظفين في بيروت، إلى حين اتضاح الصورة الأمنية بشكل أكبر.

المصدر : وكالات