بالصور: ماجد المهندس يشوّق جمهوره لتعاون جديد مع “سهم”

دبي - فريق التحرير: نشر الفنان ماجد المهندس صورة سيلفي عفوية جمعته بالملحن الشهير سهم من داخل الاستوديو، بينما كان الأخير يجلس خلف آلة “الأورغ”، ما يوحي بتحضيرات لعمل فني جديد قيد الإنجاز.

في السياق نفسه، أرفق ماجد المهندس الصورة بتعليق عبّر فيه عن سعادته بالأجواء الرمضانية في العاصمة السعودية، وبجمال التعاون الفني القادم، حيث كتب: “يا زين رمضان في الرياض، والأزين أن العبقري سهم يحضّر لكم أعمالًا جديدة… انتظرونا”.

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، إذ حصدت آلاف الإعجابات، وسط توقعات بأن يكون العمل المرتقب مميزًا، نظرًا للنجاحات الكبيرة التي جمعت سابقًا بين صوت ماجد المهندس وألحان سهم.

من جهة أخرى، يشارك ماجد المهندس في الموسم الرمضاني الحالي بصوته عبر شارة برنامج “من وحي الهداة”، الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي مأمون النطاح عبر قناة العراقية.

فكرة البرنامج عبارة عن رحلة إنسانيّة وروحيّة تجوب محافظات العراق لتسليط الضوء على الشخصيات الملهمة ومواهب الأطفال في تلاوة القرآن الكريم.

​الشارة من كلمات مأمون النطّاح، ألحان وتوزيع أحمد حداد، ​الإنتاج والإخراج إخراج أحمد منصور وتنفيذ شركة NME، لتقديم تجربة إيمانية تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.