محمد سامي يعلن وفاة والد الفنانة مي عمر

رحل عن عالمنا منذ قليل والد الفنانة مي عمر. وكتب المخرج محمد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن لله وإن إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر أبو هاني في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء. وأضاف: أشهد الله أنه كان رجلا محترما مهذبا طيب القلب، لما أرى منه إلا الخير والحب. قد يهمك أيضًا : مي عمر ترد بقوة على اتهامات اللجان الإلكترونية مي عمر تواجه الزوج المخادع في "الست موناليزا"

