بعد مشهد وفاة الأب في “الست موناليزا”… مي عمر تواجه الفاجعة برحيل والدها وهذا موعد صلاة الجنازة

دبي - فريق التحرير: ببالغ الأسى والحزن، تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بوفاة والد الممثلة المصرية مي عمر، السيد “عمر بدر أبو هاني”والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

تأتي هذه الفاجعة في توقيت مؤثر للغاية؛ حيث تصادف وقوعها بالتزامن مع أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد “الست موناليزا”، والذي تشهد حبكته الدرامية مشهداً مؤلماً لوفاة والدها ضمن سياق العمل، ليتحوّل الخيال الدرامي إلى واقع مرير تعيشه مي في حياتها الحقيقية.

من جانبه، سارع زوجها المخرج محمد سامي، بالإعلان عن الخبر عبر حساباته الرسمية، معبراً عن حزنه العميق لفقدان حماه بكلمات مؤثرة، حيث كتب: ​”إنا لله وإنا إليه راجعون، والد زوجتي (عمر بدر أبو هاني) في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء، وأشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، لم أرَ منه إلا الخير والحب”.

​كما أشار سامي إلى أن صلاة الجنازة ستقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر، داعياً الجميع للترحم على الفقيد.

​يذكر أن مي عمر تتصدر المشهد الدرامي في رمضان ٢٠٢٦ بمسلسل “الست موناليزا”، الذي يشاركها بطولته نخبة من الممثلين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي.