تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 25-02-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل السعر تحركاته الجانبية باحثاً عن مساره القادم، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.