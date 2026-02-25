20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة

في تصعيد دبلوماسي لافت، ندّدت قرابة عشرين دولة، معظمها من أوروبا والعالم الإسلامي، بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، معتبرةً أنها تمثل مسارًا واضحًا نحو «ضم فعلي غير مقبول» للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويضًا مباشرًا لأسس حل الدولتين.

وجاء في بيان مشترك صدر الإثنين أن إسرائيل أقرت خلال الشهر الجاري سلسلة قرارات تُسهّل شراء الأراضي من قبل المستوطنين وتسجيلها، إلى جانب إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية باعتبارها «أراضي دولة»، وهي خطوة رأى الموقعون أنها تُعمّق السيطرة الاستيطانية وتغيّر الواقع القانوني والديمغرافي على الأرض، وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محذرًا من تداعياتها على فرص تحقيق سلام عادل ودائم، وعلى الاستقرار الإقليمي الأوسع.

وضمّت قائمة الدول الموقعة كلاً من السعودية ومصر والأردن وقطر وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى إندونيسيا والبرازيل وتركيا، إلى جانب مشاركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن السلطة الفلسطينية.

وتشير البيانات إلى أن الضفة الغربية تضم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، مقابل أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات وبؤر استيطانية يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية، وتسارعت وتيرة التوسع خلال الفترة الأخيرة، إذ وافقت الحكومة الإسرائيلية الحالية على إنشاء 52 مستوطنة جديدة في عام 2025، في رقم وُصف بأنه قياسي.

ويرى مراقبون أن هذا الحراك الدولي يعكس قلقًا متزايدًا من تقويض الإطار القانوني والسياسي لعملية السلام، في ظل غياب أفق تفاوضي واضح، وتصاعد المخاوف من تكريس واقع أحادي يصعب التراجع عنه مستقبلاً.