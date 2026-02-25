شركة "FG Nexus" تبيع 7550 ايثيريوم بخسائر متزايدة تتجاوز 80 مليون دولار

قامت شركة “FG Nexus”، المتخصصة في إدارة خزينة مؤسساتية قائمة على تجميع عملة الايثيريوم وتحصيصه وتوليد العوائد منه، ببيع 7550 عملة ETH بقيمة تقارب 14 مليون دولار، في خطوة تواصل بها التخارج التدريجي من حيازاتها، في تحول واضح عن استراتيجيتها السابقة القائمة على التجميع طويل الأجل، وفق بيانات تتبعها “Lookonchain”.

Ethereum treasury firm FG Nexus(@FGNexusio) sold another 7,550 $ETH($14.06M) today.



In August and September 2025, they bought 50,770 $ETH($196M) at $3,860 avg.



On October 22, 2025, they announced plans to sell their property to buy more $ETH.



But less than a month later, they… pic.twitter.com/m5cFreTBQk — Lookonchain (@lookonchain) February 25, 2026

الشركة، التي أعادت تسميتها من “Fundamental Global”، كانت قد جمعت 200 مليون دولار عبر طرح خاص في منتصف 2025 لإطلاق استراتيجية خزينة معتمدة على الايثيريوم، بدعم من مستثمرين بارزين في قطاع الأصول الرقمية، من بينهم “Galaxy Digital” و”Kraken” و”Hivemind Capital” و”Digital Currency Group”.

كما سبق أن أعلنت نيتها التخارج من أصولها العقارية لزيادة تعرضها لـ ETH.

غير أن تراجع الأسعار خلال النصف الثاني من 2025 دفع الشركة إلى تغيير مسارها والبدء ببيع جزء من حيازاتها.

اعتبارا من 17 ديسمبر، أفصحت “FG Nexus” عن امتلاكها أكثر من 40 ألف ETH إضافة إلى نحو 25 مليون دولار نقد بعملة USDC.

ومع الصفقة الأخيرة، تكون الشركة قد باعت ما يزيد على 21 ألف ايثيريوم بمتوسط سعر يقارب 2649 دولار، أي أقل بنحو 31% من متوسط تكلفة الشراء.

وتحتفظ حاليا بنحو 30 ألف ETH تُقدّر قيمتها بنحو 53 مليون دولار، ما يضعها أمام خسائر إجمالية تتجاوز 80 مليون دولار.

تعكس هذه التطورات حجم المخاطر المرتبطة بتركيز احتياطي الميزانية العمومية في أصل رقمي واحد، خاصة في ظل هبوط سعر الايثيريوم من قممه المسجلة في منتصف 2025 إلى ما دون 2000 دولار.

ويتم تداول ETH حاليا قرب مستوى 1919 دولار، بارتفاع يومي نسبته 5.5% وفق بيانات “CoinGecko”.

