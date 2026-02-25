وزير العدل .. السودان يواجه حرباً بالوكالة

قال وزير العدل عبد الله محمد درف، إن “التمرد المسلح” للدعم السريع استهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والمرافق الحيوية حيث ارتكبت انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع.

وأضاف درف، خلال مخاطبته مجلس حقوق الإنسان، أن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم عسكري ولوجستي قدمته بعض الدول للدعم السريع ما أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

